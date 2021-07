L'Euro de A à Z : 1996, Gazza célèbre et Bierhoff cartonne

Même s’il se déroule finalement un an plus tard, l’Euro 2020 marque le 60e anniversaire de la Coupe d’Europe des Nations, comme on l’appelait lors de sa création en 1960. A cette occasion, Elodie de Sélys, "miss archives" de la RTBF, accompagné de Manu Debiève, de la rédaction des Sports, se sont replongés dans ces années d’Euro, en les revisitant de A à Z, de Antonin (Panenka) à Zinédine (Zidane), en (re)passant par tout ce qui a fait l’actu souriante de ces années de compétition entre nations européennes. Petit bonus, le look est garanti d’époque !

1996, l’année où l’on clone les brebis… et les boys band. 1996, l’année du "Football's coming home". Sans les Belges, l’Euro est anglais et Paul Gascoigne marque l’un des plus beaux buts de la compétition. La célébration qui suit est tout aussi mémorable, mais n’empêchera pas les Anglais de s’incliner en demi face au futur vainqueur, l’Allemagne. Une Mannschaft qui sera délivrée en finale face à la Tchéquie par Oliver Bierhoff, auteur d'un doublé, dont le premier but en or de l’histoire.