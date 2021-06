L'Euro de A à Z : 1992, quand les champions n'étaient pas qualifiés

Même s’il se déroule finalement un an plus tard, l’Euro 2020 marque le 60e anniversaire de la Coupe d’Europe des Nations, comme on l’appelait lors de sa création en 1960. A cette occasion, Elodie de Sélys, "miss archives" de la RTBF, accompagné de Manu Debiève, de la rédaction des Sports, se sont replongés dans ces années d’Euro, en les revisitant de A à Z, de Antonin (Panenka) à Zinédine (Zidane), en (re)passant par tout ce qui a fait l’actu souriante de ces années de compétition entre nations européennes. Petit bonus, le look est garanti d’époque !

1992, l’Euro en Suède est remporté par une équipe qui ne s’était même pas qualifiée. Pas la Belgique, mais le Danemark, repêché juste avant le début de la compétition pour remplacer la Yougoslavie, exclue pour cause de guerre. Paradoxe, si le Danemark aime l’Euro, les Danois n’aiment pas l’Europe et rejettent le traité de Maastricht. En Belgique, tout le monde veut voir "C’est arrivé près de chez vous", et aux JO de Barcelone, tout le monde veut voir la Dream Team…