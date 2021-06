L'Euro de A à Z : 1988, le trio magique passe à l'orange

Même s’il se déroule finalement un an plus tard, l’Euro 2020 marque le 60e anniversaire de la Coupe d’Europe des Nations, comme on l’appelait lors de sa création en 1960. A cette occasion, Elodie de Sélys, "miss archives" de la RTBF, accompagné de Manu Debiève, de la rédaction des Sports, se sont replongés dans ces années d’Euro, en les revisitant de A à Z, de Antonin (Panenka) à Zinédine (Zidane), en (re)passant par tout ce qui a fait l’actu souriante de ces années de compétition entre nations européennes. Petit bonus, le look est garanti d’époque !

1988, c’est l’année de l’Orange. Les Pays-Bas, emmenés par un certain Marcel (aka Marco) Van Basten, remportent l’Euro en Allemagne. Les Diables rouges, eux, ne se sont pas qualifiés. Les supporters se consolent grâce à Malines, qui remporte la Coupe des Coupes face à l’Ajax. Sinon, à l’Eurovision, Céline Dion, une Québecoise qui représente la Suisse, remporte la victoire pendant que Lara Fabian, une Belge d’origine italienne et future québecoise qui représente le Luxembourg termine quatrième. C’est comme le hors-jeu, c’est à n’y rien comprendre.