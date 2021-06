L'Euro de A à Z : 1984, la gifle de Nantes

Même s’il se déroule finalement un an plus tard, l’Euro 2020 marque le 60e anniversaire de la Coupe d’Europe des Nations, comme on l’appelait lors de sa création en 1960. A cette occasion, Elodie de Sélys, "miss archives" de la RTBF, accompagné de Manu Debiève, de la rédaction des Sports, se sont replongés dans ces années d’Euro, en les revisitant de A à Z, de Antonin (Panenka) à Zinédine (Zidane), en (re)passant par tout ce qui a fait l’actu souriante de ces années de compétition entre nations européennes. Petit bonus, le look est garanti d’époque !

1984, la Belgique se prend les pieds dans le tapis à l’Euro en France : une victoire, mais surtout deux défaites, dont un traumatisant 5-0 infligé par la France de Michel Platini, futur vainqueur de l’épreuve aux dépens de l’Espagne en finale. "Si tu n'as pas confiance, tu trouveras toujours une manière de perdre", disait Carl Lewis, qui remporte cette année-là au JO de Los Angeles les quatre premières de ses neuf médailles d’or. Une citation que ne renierait certainement pas Maître Miyagi…