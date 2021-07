L'Euro de A à Z : 1980, on est en finale !

Même s’il se déroule finalement un an plus tard, l’Euro 2020 marque le 60e anniversaire de la Coupe d’Europe des Nations, comme on l’appelait lors de sa création en 1960. A cette occasion, Elodie de Sélys, "miss archives" de la RTBF, accompagné de Manu Debiève, de la rédaction des Sports, se sont replongés dans ces années d’Euro, en les revisitant de A à Z, de Antonin (Panenka) à Zinédine (Zidane), en (re)passant par tout ce qui a fait l’actu souriante de ces années de compétition entre nations européennes. Petit bonus, le look est garanti d’époque !

1980, on est finale ! Après avoir battu l’Espagne, puis fait match nul contre l'Italie et l’Angleterre, des Diables Rouges en feu ne s’inclinent que devant Horst Hrubesch, auteur d’un doublé pour l’Allemagne en finale. Sinon, Telex se la joue électro devant un public de l’Eu-ro-vi-sion médusé, Coluche se lance dans une campagne comico-présidentielle et Pacman pointe le bout de sa pastille jaune : Elles commencent bien, les années 80 !