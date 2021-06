L'Euro de A à Z : 1972, les Diables en bronze

Même s’il se déroule finalement un an plus tard, l’Euro 2020 marque le 60e anniversaire de la Coupe d’Europe des Nations, comme on l’appelait lors de sa création en 1960. A cette occasion, Elodie de Sélys, "miss archives" de la RTBF, accompagné de Manu Debiève, de la rédaction des Sports, se sont replongés dans ces années d’Euro, en les revisitant de A à Z, de Antonin (Panenka) à Zinédine (Zidane), en (re)passant par tout ce qui a fait l’actu souriante de ces années de compétition entre nations européennes. Petit bonus, le look est garanti d’époque !

1972, on est chez nous. La phase finale de l’Euro se déroule en Belgique. Brillamment qualifiés (devant le Portugal, l’Ecosse et le Danemark), les Diables sont battus en demi-finale par l’Allemagne, futur vainqueur, mais se consolent avec la troisième place, acquise aux dépens de la Hongrie. Tandis le monde électronique en est à ses balbutiements, avec "Pong ", le premier jeu vidéo de l’histoire, et "Pop Corn", le premier hit électro, les derniers astronautes quittent la lune…