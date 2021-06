L'Euro de A à Z : 1968, l'Italie tient le haut du pavé

Même s’il se déroule finalement un an plus tard, l’Euro 2020 marque le 60e anniversaire de la Coupe d’Europe des Nations, comme on l’appelait lors de sa création en 1960. A cette occasion, Elodie de Selys, " miss archives " de la RTBF, accompagné de Manu Debiève, de la rédaction des Sports, se sont replongés dans ces années d’Euro, en les revisitant de A à Z, de Antonin (Panenka) à Zinédine (Zidane), en (re)passant par tout ce qui a fait l’actu souriante de ces années de compétition entre nations européennes. Petit bonus, le look est garanti d’époque !

1968, l’Italie tient le haut… du pavé. A domicile, la Squadra azzura remporte son Euro. En demi-finale grâce à un "pile ou face" remporté aux dépens de l’URSS, et en finale après… deux matchs face à la Yougoslavie. Cette année-là, les Beatles chantent "Revolution", et, en effet, la révolution est en marche. On jette des pavés à Paris, manifeste pour le "Walen Buiten" à Louvain, et des athlètes américains lèvent un poing ganté de noir aux Jeux Olympiques de Mexico.