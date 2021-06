L'Euro de A à Z : 1964, la première belge

Même s’il se déroule finalement un an plus tard, l’Euro 2020 marque le 60e anniversaire de la Coupe d’Europe des Nations, comme on l’appelait lors de sa création en 1960. A cette occasion, Elodie de Sélys, "miss archives" de la RTBF, accompagné de Manu Debiève, de la rédaction des Sports, se sont replongés dans ces années d’Euro, en les revisitant de A à Z, de Antonin (Panenka) à Zinédine (Zidane), en (re)passant par tout ce qui a fait l’actu souriante de ces années de compétition entre nations européennes. Petit bonus, le look est garanti d’époque !

1964, grande première pour la Belgique, qui participe pour la première fois à l’Euro, mais qui ne se qualifie pas pour le tournoi final, disputé en Espagne, et remporté par l’Espagne. Le meilleur joueur de cet Euro, c’est Luis Suarez, Ballon d’Or 1960. Il n’est pas uruguayen, mais espagnol. Mais les grandes stars incontestées de l’année, ce sont John, Paul, George et Ringo. C’est le début de la Beatlemania, la musique des "Fab Four" déferle sur le monde.