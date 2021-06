L'Euro de A à Z : 1960 Quand l'Euro ne s'appelait pas l'Euro

Même s’il se déroule finalement un an plus tard, l’Euro 2020 marque le 60e anniversaire de la Coupe d’Europe des Nations, comme on l’appelait lors de sa création en 1960. A cette occasion, Elodie de Sélys, "miss archives" de la RTBF, accompagné de Manu Debiève, de la rédaction des Sports, se sont replongés dans ces années d’Euro, en les revisitant de A à Z, de Antonin (Panenka) à Zinédine (Zidane), en (re)passant par tout ce qui a fait l’actu souriante de ces années de compétition entre nations européennes. Petit bonus, le look est garanti d’époque !

1960, première édition de l’Euro, qui ne s’appelle pas encore Euro mais "Coupe d'Europe des nations de football" se dispute en France. Dix-sept équipes seulement sont inscrites, mais pas la Belgique. Chez nous, on se préoccupe plutôt du mariage de Baudouin et Fabiola. A Paris, tandis qu’on découvre un certain Johnny Hallyday, les Russes, portés par le légendaire gardien Lev Yachine, l'araignée noire, s’imposent en finale face à la Yougoslavie.