L'Euro 2000 a 20 ans – Robert Pirès, "Nous étions plus forts qu'en 98 !"

"Et dire que normalement, j’aurais dû passer le ballon à Zidane mais j’ai décidé de faire ce que j’ai appris durant ma carrière… Déborder et centrer !"

Le 2 juillet 2000 au "Kuip" de Rotterdam, près de 17 ans avant le FC Barcelone , l’ éq uipe de France invente le concept de "Remontada" sauf qu’à l’époque cela s’appelle le "but en or" avec l’ Italie dans le rôle du PSG ! Après avoir été dominés pendant toute la rencontre par des Azzurri inspirés et bien en place, les Bleus renversent la situation et remportent l’Euro 2000. Grâce à l’égalisation dans le temps additionnel de Sylvain Wiltord mais, surtout à la volée rageuse de David Trezeguet durant la prolongation à la suite d’une passe décisive de Robert Pirès ! La 6e de ses 19 en équipe nationale, la plus importante aussi. Ce que la France a accompli ce jour-là reste mémorable, "Un exploit improbable à la suite d’un match usant, voire pénible pour nous. La mode des Remontadas n’existait pas encore et surtout pas contre les Italiens ! Face à eux quand tu es mené d’un but, tu ne reviens pas !", souligne aujourd’hui l’homme aux 110 sélections.

"C’est dur pour l’Italie car l’histoire ne retient que le vainqueur"

Henry - Pirès ont mérité un tour d'honneur avec le trophée
la joie de Trezegoal en or !
Assist de Pirès, frappe instantanée de Trezeguet. La France remporte l'Euro 2000

De la satisfaction de jouer l’Italie, " qui était fatiguée après sa demi-finale remportée aux tirs au but face aux Pays-Bas… Ce match a fait beaucoup de mal aux Italiens. Nous redoutions de jouer les Néerlandais car ils nous avaient battus en poule. C’était l’équipe la plus forte du tournoi" à cette question restée toujours sans réponse "Pourquoi suis-je monté au jeu à la 85e et pas Nicolas Anelka ?" Alors qu’il ne reste plus qu’un changement… Il faut reconnaître que Roger Lemerre, le sélectionneur de l’époque, a été bien inspiré puisque ses 3 remplaçants ont fait la différence. "Vingt ans plus tard, ce match reste un très, très grand souvenir ! " Comme pourrait-il en être autrement ?

Avec comme point d’orgue, le but victorieux de David Trezeguet lors de la prolongation. Les souvenirs sont précis et révèlent un secret vieux de vingt ans, "normalement et automatiquement lorsque j’intercepte le ballon sur le côté gauche, je dois, en principe, la passer à Zidane. Mais je décide d’y aller avec de la réussite et de centrer en retrait… Et David fait le reste".

Une victoire à l’arraché "alors que nous étions épuisés".

Rétrospectivement, Robert Pirès pense que l’équipe de 2000 " était plus forte que celle de 1998". Grâce au talent mais surtout à la hiérarchie clairement établie et "acceptée par tous ! Moi, le premier. On se doit de servir notre pays… Au final, ce que tu veux… C’est gagner ! Que l’on fasse appel à toi pour 5, 10 ou 15 minutes… Une fois sur le terrain, tu dois être méchant et tout donner ! Une fois que le message est clair, tu dois tenter de faire la différence" et c’est finalement ce qui est arrivé aussi bien au Mondial 98 qu’à l’Euro 2000.