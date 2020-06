L'Euro 2000 a 20 ans - Marc Wilmots : "Déçu du résultat final, mais on a posé les bases de la Coupe du Monde 2002"

Avant de prendre en main la destinée des Diables Rouges entre 2012 et 2016, Marc Wilmots en a d'abord été un joueur-phare. 70 sélections entre 1990 et 2002, 28 buts inscrits et un leadership incontesté qui en ont fait le relais naturel du sélectionneur Robert Waseige sur le terrain, à l'Euro 2000 et deux ans plus tard, lors de la Coupe du Monde asiatique. Marc Wilmots comme joueur, c'est 4 Coupes du monde disputées (1990, 1994, 1998 et 2002) mais seulement...un Euro. La faute à une équipe belge incapable de se qualifier depuis 1984, et qui a profité de la co-organisation de l'événement 16 ans plus tard pour s'inviter à la table des happy few. Aligné lors des 3 matchs des Diables, contre la Suède, l'Italie et la Turquie, Marc Wilmots garde forcément un souvenir précis de l'Euro 2000. Souvenir positif par rapport au jeu, plus mitigé par rapports aux résultats : "L'Euro 2000, c’est pas comme si c’était hier, mais ça fait partie du passé. Je me dis : déjà 20 ans, ça passe vite, mais si ça passe vite c’est la preuve que ça a été de bons moments." >> Lire aussi: "Toni Brogno, le grand absent chez les Diables: "J'étais sûr à 2000% de ma place" Comme tous les Diables de l'époque, Marc Wilmots a vécu cette expérience particulière de championnat d'Europe avec le confort de ne pas devoir s'éloigner de ses proches, ni de ses terres : "L'Euro à domicile : c’est totalement différent. On l’a vraiment vécu de l’intérieur. On connaît forcément très bien notre pays, on connaît les stades. On sentait bien l’engouement. Cela faisait 16 ans qu’on ne s’était plus qualifié pour un Euro. Les coupes du monde, ça marchait très bien, mais l’Euro c’était toujours compliqué pour nous de se qualifier. L’organiser chez soi, c’était quelque chose de spécial. On s’y était bien préparé avec le fameux 5-5 aux Pays-Bas notamment (ndlr : en tant que pays organisateur, la Belgique était qualifiée d’office et ne jouait donc que des matchs amicaux). On avait une équipe qui allait de l’avant. On a eu un an pour construire cet Euro-là, mais il faut toujours un peu de réussite pour passer le premier tour. On s’est un peu troué contre la Turquie, mais au niveau du jeu j’en garde un très bon souvenir."

Marc Wilmots sur le fait de jouer l'Euro à domicile - Euro 2000 - 13/06/2020 Avant de prendre en main la destinée des Diables Rouges entre 2012 et 2016, Marc Wilmots en a d'abord été un joueur-phare. 70 sélections entre 1990 et 2002, 28 buts inscrits et un leadership incontesté qui en ont fait le relais naturel du sélectionneur Robert Waseige sur le terrain, à l'Euro 2000 et deux ans plus tard, lors de la Coupe du Monde asiatique.

La Belgique : une équipe conquérante, mais un organisateur éliminé d'emblée Le fond et la forme. L'intention et le résultat. L'ambition et la déception. Dans l'imaginaire collectif, l'Euro 2000 restera synonyme d'échec car, à l'heure des bilans on le sait, seuls comptent les résultats. Marc Wilmots : "Cette élimination, c'est un coup dur. Elle me laisse un goût amer parce que on commence bien contre la Suède. On gagne 2-1, on prend 3 points dès le premier match. Ça laissait entrevoir de belles choses. Puis, il y a eu ce match contre l’Italie qui est peut-être, dans le jeu, le meilleur ou l’un de nos meilleurs matchs. Mais on prend un but sur phase arrêtée après 5 minutes, un but d’un certain Francesco Totti. Problème de marquage, on lâche son homme dans le petit rectangle et il marque. Et là, on a fait tout le jeu. On a alors découvert une Belgique qu’on ne connaissait pas, qui prenait l’adversaire à la gorge, qui le dominait, qui essayait de se créer quelques occasions face à une très bonne équipe italienne, très tactique et qui laissait très peu d’espaces. Au final, on perd ce match et on doit jouer un match couperet contre la Turquie. Là, on peut avoir quelques regrets évidemment. Un jour un peu moins bon, avec notamment Filip De Wilde qui fait une erreur sur le but à la 44è. Et là, tout bascule très vite. Deuxième but, carte rouge,... Dans un tournoi, on le sait c’est souvent une question de détails ou de forme du moment. Avec le recul, j'ai un peu de regret parce qu’on était le premier pays organisateur d’un Euro à ne pas réussir à franchir le premier tour. C’était assez frustrant, surtout au vu de l’image du football qu’on avait montrée. On méritait de passer, mais quelques incidents de match en ont décidé autrement. Mais personnellement, je garde un très bon souvenir de cet Euro, qui a constitué la base, la mise en place de notre très bonne coupe du monde 2002. Et le brin de chance qu'on n'a pas eu lors de l'Euro 2000, on l'a peut-être eu en 2002 contre la Russie, où ça nous a réussi dans une "finale", je veux dire par là dans un match décisif. Je me répète, mais ça tient à très peu de choses, dans un tournoi ça peut aller très très vite…" Marc Wilmots sur le coup dur de l'élimination à l'Euro 2000 - Euro 2000 - 13/06/2020 Avant de prendre en main la destinée des Diables Rouges entre 2012 et 2016, Marc Wilmots en a d'abord été un joueur-phare. 70 sélections entre 1990 et 2002, 28 buts inscrits et un leadership incontesté qui en ont fait le relais naturel du sélectionneur Robert Waseige sur le terrain, à l'Euro 2000 et deux ans plus tard, lors de la Coupe du Monde asiatique.

Relais naturel de Robert Waseige Ils s'étaient connus au Standard (entre 1994 et 1996), ils se sont retrouvés en équipe nationale, Marc Wilmots et Robert Waseige n'ont jamais caché leur estime mutuelle. Les années Waseige en sélection correspondent aux années les plus mâtures de Wilmots comme joueur (il avait 31 ans lors de l'Euro 2000). Logique donc, avec leur passé commun, mais aussi la position et la force de caractère du Hesbignon, que celui-ci ait incarné le relais naturel de son coach sur le terrain. Marc Wilmots : "On peut sans doute dire que j'ai constitué son relais, en effet. Mais on avait surtout une équipe qui arrivait à maturité. L’entrejeu fonctionnait très bien, avec Bart Goor, Gert Verheyen, Yves Vanderhaeghe et moi-même. On avait un peu de tout : trois joueurs qui savaient marquer, on savait récupérer, on savait aller de l’avant, donc on avait quand même un milieu de terrain qui était pour moi très complet. Ce qui nous permettait de jouer avec deux attaquants, à choisir entre Emile, Mbo, Strupar,… On avait un panel de qualités et surtout un très grand entraîneur avec nous. Un entraîneur qui nous a appris à aller de l’avant et à ne craindre personne. Lui-même ne craignait personne. Ce qu’il a insufflé à cette équipe durant l’Euro, on l’a encore vu après, bien que cet Euro n’ait pas été une réussite. Malgré cela, on a continué dans cette voie-là : faire le jeu, dominer l’adversaire, se créer des occasions. On s’est amélioré chaque fois et on a fini par arriver à un très bon niveau avec cette génération."

De la bérézina turque à la baraka russe Le potentiel et la qualité d'une équipe ne se mesurent pas toujours à l'échelle de ses résultats. Ainsi, on a coutume de dire que les Diables Rouges de 1990, huitièmes de finalistes de la Coupe du monde italienne étaient meilleurs encore que les demi-finalistes de 1986, les héros du Mundial mexicain qui ont écrit cette page histoire éternelle du football belge. Une décennie plus tard, la raisonnement n'était pas tout à fait identique. Les Diables Rouges (injustement ?) éliminés de la Coupe du monde asiatique par le Brésil après avoir franchi le premier tour étaient sans doute meilleurs que ceux de l'Euro 2000, éliminés dès le premier tour. Car l'équipe avait eu le temps de se souder et de se bonifier. Marc Wilmots : "Etait-on meilleurs en 2002 ? On était un peu plus loin, on avait gagné en maturité. On apprend toujours de ses erreurs, mais il faut en plus le petit facteur chance. Je reparle de ce match contre la Russie, que l’on devait gagner pour se qualifier. A 3 minutes de la fin, je me rappelle d’un Russe qui arrive seul face à notre but et qui frappe juste à côté, à 5cm du poteau. Pour le même prix, la balle finit au fond. L’histoire aurait été totalement différente, on n’aurait pas joué le Brésil. Un tournoi peut se jouer sur une question de centimètres…"

Marc Wilmots face à la Turquie - © ROBERT VAN DENBRUGGE - BELGA

Un ticket pour Bordeaux A titre individuel, l'Euro 2000 aura au moins permis à Marc Wilmots de signer un transfert qui allait lui ouvrir les portes d'une nouvelle vie : "Oui, mon transfert à Bordeaux, après 4 saisons passées à Schalke. Ces 3 matchs-là (Suède, Italie, Turquie), avec un Euro qui était quand même, personnellement réussi, sans être extraordinaire, l'ont permis. On a pu montrer des choses et c’est pour ça que les Girondins de Bordeaux sont venus frapper à ma porte. De temps en temps, deux-trois matchs peuvent faire la différence pour un transfert. J’avais décidé de quitter Schalke à ce moment-là, donc voilà. 16 ans plus tard, nous sommes revenus au Haillan pour installer notre camp." Et dans l'intervalle, Marc Wilmots s'est domicilié à quelques kilomètres du centre d'entraînement des Girondins, dans une charmante petite localité médocaine… La vie aussi se joue, parfois sur des détails… Ou des coïncidences.