L'Etoile Rouge de Belgrade annonce le décès du légendaire Dragoslav Sekularac

L'Etoile Rouge de Belgrade a annoncé le décès survenu samedi à l'âge de 81 ans, de Dragoslav Sekularac, alias "Seki", véritable légende du club de la capitale serbe, actuellement largement en tête de son championnat.



Ce milieu de terrain offensif maître du dribble a inscrit 119 goals entre 1955 et 1966, remportant sept titres de champion de Yougoslavie et cinq coupes, pour le compte de l'Etoile Rouge. Sélectionné à 41 reprises et auteur de 6 buts en équipe nationale, il a entre autres disputé deux Coupes du monde en 1958 en Suède (quart de finaliste), et en 1962 au Chili (demi-finaliste), la finale du Championnat d'Europe des nations de 1960, perdue 1-2 après prolongations contre l'Union Soviétique de Lev Yachine au Parc des Princes (Paris), après avoir conquis l'argent aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956 (0-1, déjà contre l'URSS, en finale).



Devenu entraîneur de l'Etoile Rouge, il lui a offert la Ligue des Champions (5-3 aux tirs au but contre l'Olympique de Marseille à Bari) et la Coupe Intercontinentale (3-0 contre Colo-Colo à Tokyo) en 1991. "Il a été l'un des joueurs les plus doués que nous ayons jamais vus", a souligné l'Etoile Rouge dans son hommage sur le site internet du club.