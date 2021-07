L'éternel Leonardo Bonucci égalise et devient le plus vieux buteur de l'histoire en finale de l'Euro (vidéo)

1-1 : But de Leonardo Bonucci - Italie - Angleterre - 11/07/2021 L'Italie égalise ! Berardi frappe un corner de manière rentrante depuis la droite. Au second poteau, Chiellini se jette mais est contré. Verratti place sa tête mais Pickford plonge et dévie sur son poteau ! Le ballon reste en jeu dans les six mètres et c'est finalement le vétéran Bonucci qui, du gauche, parvient à trouver l'ouverture ! Quelle abnégation !