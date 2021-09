L’été magique de l’Italie qui gagne tout ou presque

Italie - Angleterre : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Finale - 12/07/2021 L'Italie est championne d’Europe ! Et mamamia, cette Squadra revient de loin ! Cueillie à froid, poussée dans ses retranchements par une très convaincante équipe anglaise menée par un intenable Luke Shaw en 1e mi-temps, elle est revenue du diable vauvert, grâce à Leonardo Bonucci, pour finalement s'imposer au bout du suspense et d'une séance de tirs au but IRRESPIRABLE ! La Squadra Azzurra est sur le toit de l'Europe, les Three Lions propulsés en enfer, foudroyés par les envois ratés des jeunes Rashford, Sancho et Saka. (1-1, 3-2).