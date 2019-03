L'Espagne émerge grâce à une 'Panenka' de Ramos, l'Italie et ses jeunes s'éclatent

L'Espagne et l'Italie ont toutes les deux bien démarré leur parcours qualificatif pour l'Euro 2020 samedi soir en disposant respectivement de la Norvège (2-1) et de la Finlande (2-0).

Les Espagnols se sont imposés 2-1 à domicile grâce au but de Rodrigo (16e) et à une 'Panenka' de Sergio Ramos (71e). Un penalty de Joshua King (65e) avait entre-temps semé le doute dans le camp de la 'Roja' face à des Norvégiens coriaces.

Malgré les nombreuses occasions créées et gaspillées, les troupes de Luis Enrique engrangent les trois points et rejoignent deux autres formations en tête du groupe F. Il s'agit de la Suède et de Malte qui ont respectivement battu la Roumanie (2-1) et les Îles Féroé (2-1) en fin d'après-midi.