L'entraîneur Jorge Jesus quitte Flamengo pour retourner au Benfica

L'entraîneur portugais Jorge Jesus, qui a mené Flamengo au sacre en Copa Libertadores en 2019, a démissionné pour revenir entraîner le Benfica Lisbonne, ont annoncé vendredi les deux clubs de football, confirmant officiellement l'information des médias brésiliens.

L'ancien joueur de 65 ans a annoncé qu'il quittait Flamengo pour retourner au Portugal, peut-on lire dans un communiqué du club de Rio de Janeiro, qui précise "respecter cette décision personnelle" tout en regrettant le départ de son entraîneur.

Le club portugais a de son côté publié une photo de l'entraîneur sur son compte Twitter, avec pour légende: "Bienvenue à la maison !"

Jorge Jesus renoue avec le Benfica, qu'il a entraîné entre 2009 et 2015 s'offrant trois titres nationaux, avant de rejoindre son rival, le Sporting, puis de s'engager au sein du "Mengao" en 2019.

En un an, le Flamengo a remporté sous sa houlette cinq trophées: la Copa Libertadores, le championnat et la Supercoupe du Brésil, la Supercoupe sud-américaine et le Championnat de l'Etat de Rio de Janeiro.