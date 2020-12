L'énorme "coup de gueule" salutaire des Ultras Carolos, les Zèbres ont enfin gagné

"Si ça ne vous fait rien qu’on vous traite de chèvres il faut changer de métier"

Un représentant d’un des groupes de supporters a interpellé vertement les joueurs qui l’ont écouté sans broncher.

"Si vous êtes ici au Sporting c’est parce qu’à un moment dans votre CV sportif quelque chose a foiré. Disons-le clairement. Y en a aucun d’entre vous qui s’est dit super un jour je serai joueur pour Charleroi parce que c’est mon club de cœur, avec ce super stade, et ses super supporters. Vous faites partie des mecs qui doivent se remettre en question tous les jours. Nous, on est là pour l’effort. On va jamais vous critiquer si vous faites des efforts. On ne vous a pas critiqué quand vous avez perdu contre Poznan. On est fier de vous tout le temps. Nous, on se contente de l’effort pas du résultat".

Les supporters veulent surtout retrouver des Zèbres qui se battent pendant 90 minutes, qui montrent de l’engagement quelque que soit l’issue du match.

"Mais là on n’y est pas au niveau mentalité. On n’y est pas sur le terrain. On ne s’arrache pas pendant 90 minutes. Faut bouger. Si ça ne vous fait rien qu’on vous traite de chèvres il faut changer de métier. Nous, on veut une réaction. Et on s’en fout si vous perdez à Saint-Trond. On veut des gens qui mouillent le maillot. On veut que vous vous rendiez compte que les gens dans cette ville gagnent 1200 euros net par mois. C’est la même équipe qui a fait un super début de saison. Retrouvez-vous !"