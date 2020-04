L'école de jeunes de Charleroi confinée mais pas à l'arrêt…

Comme pour les pros et les amateurs, la saison foot s’est aussi arrêtée pour les jeunes footeux du pays depuis que le covid-19 a bousculé nos vies… A distance mais entouré de son équipe, Alain Decuyper, le directeur technique des jeunes du Sporting carolo, poursuit cependant la détection des talents et la configuration des effectifs de la prochaine saison grâce notamment aux réseaux sociaux et les méthodes de communication moderne.

Alain Decuyper, comment se passe le confinement à la DT jeunes du Sporting de Charleroi?

On s’adapte comme tout le monde, on a déplacé le bureau à la maison. Tous les dossiers m’ont suivi et j’accomplis les tâches quotidiennes de chez moi avec les difficultés que ça représente, l’éloignement et la distance avec les différents intervenants et acteurs. Forcément ça multiplie les contacts téléphoniques, visioconférences, les mails… tout ça alourdit certaines tâches mais on avance dans le travail.

En quoi cela impacte-t-il directement l’école des jeunes du Sporting ?

Ce confinement ne tombe évidemment pas au bon moment car nous allions entamer les play-offs chez les jeunes, c’est un peu la consécration du travail d’une saison mais le plus compliqué c’est que nous arrivions à la période des évaluations, période très attendue par tous nos jeunes puisque c’est un peu le bulletin de l’année. On espérait avoir un peu de temps pour élaborer tout cela, affiner nos analyses mais là, nous sommes contraints de nous baser essentiellement sur ce que nous avions effectué précédemment. La partie aussi du recrutement est très impactée. L’école de jeunes du Sporting Charleroi concerne pas moins de 13 catégories. Cela demande énormément de travail puisque nous recrutons de nouveaux talents à travers de tout un processus qui nécessitent du temps, plusieurs semaines pour établir des tests, des rencontres, des interviews et autres. Ici, par la force des choses, nous sommes dans l’impossibilité de tout assurer.

On se rassemble par visioconférence pendant plusieurs heures pour débattre du cas de chacun, discuter de la configuration de l’équipe pour la saison prochaine.

Mais vous tenez malgré tout à maintenir ces évaluations ?

Oui, comme dans l’enseignement, on démarre d’une délibération entre les différents intervenants, ici nos formateurs… on se rassemble par visioconférence pendant plusieurs heures pour débattre du cas de chacun, discuter de la configuration de l’équipe pour la saison prochaine. Puis vient la phase de communication qui, à regret, se fait à distance sans le rapport humain si précieux à l’heure de la remise de l’évaluation aux jeunes et à leurs parents. On va donc procéder contre nos habitudes, communiquer par mail dans un premier temps et puis, par téléphone ou visioconférence, nous allons nous tenir à la disposition des jeunes et de leurs parents pour répondre à leurs multiples questions.

Certains jeunes, certains parents se montrent-ils déjà inquiets ?

Pour l’instant, je dirais que nous parvenons à gérer l’angoisse naissante de quelques-uns… D’autres sont plus inquiets en revanche, très souvent les joueurs dont l’évaluation est un peu tangente. Les valeurs sûres et confirmées ne s’inquiètent pas outre mesure mais pour les autres dont l’incertitude est grandissante, les questions abondent. On essaie de répondre au mieux à leurs sollicitations mais nous aurons de toute façon des décisions à prendre et des choix à opérer pour dessiner les projets à venir du club.

On contacte systématiquement le club concurrent avant de solliciter un joueur.

Et à l’inverse, craignez-vous aussi, plus qu’à l’habitude, le départ de l’un ou l’autre talent vers la concurrence ?

C’est une possibilité en effet, le blocage actuel pourrait mener certains parents à se laisser tenter par un autre projet mais je tiens à préciser qu’on a instauré aujourd’hui un rapport de confiance (entre clubs francophones en tout cas) reposant sur un " gentleman’s agreement ", sur une charte, une certaine déontologie… La règle est claire, on contacte systématiquement le club concurrent avant de solliciter un joueur. Dernièrement, j’avais été justement approché indirectement par un jeune évoluant au Standard mais avant d’entamer une discussion ou toute autre démarche, j’en ai averti le club liégeois. Il s’est avéré ensuite que le joueur n’entrait plus dans les futurs projets du club. On mise donc sur cette bonne foi, sur cette honnêteté entre les parents, les clubs et en général les parents reviennent vers nous en toute transparence quand ils se savent sollicités.