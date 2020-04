L'avenir de l'Excel Mouscron entre pessimisme réel et optimisme de façade

Depuis lundi 20 avril, Lokeren, déclaré en faillite par le Tribunal d’entreprise de Termonde, a donc été rayé de la carte du football professionnel. Ces derniers jours plusieurs dirigeants de clubs de l’élite tremblent et s’arrachent les cheveux pour éviter de connaître pareille mésaventure.

C’est le cas de six autres clubs de l’élite (3 de D1 A, 3 en D1B) dont l’Excel Mouscron. Les Hurlus ont été recalés par la commission des licences le 8 avril dernier et risquent de basculer en Division 1 amateur. Le club prépare activement la défense de son dossier devant la CBAS (la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport). Même si la date n’a pas été confirmée, l’audition aura lieu vraisemblablement la semaine prochaine.

Pour faire simple, l’Excel doit trouver 3,2 millions d’euros une somme coquette censée garantir la continuité financière du club. Pairoj Piempongsant, propriétaire du club à hauteur de 90%, n’est pas parvenu à apporter la lettre de confort (cette fameuse garantie) requise.

A l’heure actuelle et selon nos informations, les Mouscronnois ont rassemblé 60% de la somme. Probablement grâce à l’apport de partenaires du club ou d’investisseurs locaux. Il reste donc à trouver un peu plus de 1,2 million d’euros.

Le temps presse pour l’Excel et la crise actuelle due au Coronavirus n’aide pas. " Tout ceci semble gelé par la crise du Covid, nous confie Jean Butez, le gardien de but. C’est compliqué pour les investisseurs potentiels de se projeter. Mais nous les joueurs, on reste sereins. Cela dit, nous avons a toujours été payés à temps. On évoque une possibilité de réduire nos salaires. Mais c’est lié à la crise sanitaire que traverse le pays. "

Jean Butez, à qui il reste un an de contrat, pourrait avoir un rôle essentiel dans le sauvetage du club. Il est l’un des rares joueurs (avec Deni Hocko) qui pourraient, en cas de départ, renflouer les caisses du club. "Je sais que je vais sans doute devoir quitter le club. Mais est-ce une solution ? Même si ma cote est bonne, on est en dehors du mercato. Honnêtement, je ne sais pas si la promesse d’un transfert peut servir de garantie devant la CBAS."

Justement, la promesse écrite d’une éventuelle transaction pourrait permettre au club de boucher les trous et ficeler son dossier financier devant la CBAS… Avec toutefois un petit bémol, l’Excel ne toucherait que 50% de la somme de transfert. L’autre moitié revenant au LOSC. "Chaque année l’Excel a des difficultés à obtenir sa licence. Chaque année ça passe", poursuit Jean Butez.

Quel avenir ?

Une chose est sûre, à Mouscron tant le Président Patrick Declerck, que le Directeur général Paul Allaerts cherchent des solutions pour assurer la viabilité du club. Les deux hommes travaillent à l’élaboration d’un budget de crise, nettement revu à la baisse, à présenter à la CBAS. Passant de la somme actuelle de 8 millions d’euros à environ 5,5 millions. Il a aussi maladroitement été question d’un projet de fusion avec le KV Courtrai, démenti par la direction mouscronnoise après le tollé suscité par les réactions négatives.

Et si jamais l’Excel trouvait les fonds, il lui faudrait aussi se défendre par rapport au rôle joué au club par le super agent Pini Zahavi (ex-propriétaire du club). La direction mouscronnoise va devoir prouver que l’agent ne figure plus dans son organigramme, qu’il n’a plus aucun lien et n’exerce aucune influence sur la gestion du club. Comme elle l'a déclaré sur l'honneur devant la commission des licences.

Or, selon nos informations, la Commission des Licences a eu connaissance de documents accablants qui prouveraient le contraire dans un passé récent.

En vue de leur défense, les conseils de l’Excel pourraient s’appuyer sur la " jurisprudence Saint-Trond ". Rappelant qu’en 2016, La fédération internationale de football (FIFA) avait infligé une amende de 55.000 euros au club trudonnaire comme conséquence d’une infraction aux règles du TPO (third-party ownership) qui interdisent à une 3e partie de détenir des droits économiques sur un joueur. Cette décision n’avait pas empêché le STVV d’obtenir sa licence.

En coulisses, certains proches du dossier naviguent entre pessimisme réel et optimisme de façade.

En clair, le temps presse pour l’Excel. Les solutions doivent arriver et arriver vite. Le 28 décembre 2009, le club avait déposé le bilan. Onze plus tard, les supporters hurlus tremblent et craignent de vivre un nouveau cauchemar.

Quelle que soit la décision de la CBAS, l’avenir se prépare déjà. Un groupe de sympathisants, de personnalités et d’investisseurs locaux s’est déjà manifesté auprès de la direction à l’initiative de Gautier Facon, ex-directeur commercial du club et désormais élu local. " J’ai mis en relation la direction actuelle avec quelques personnes susceptibles d’aider le club à court ou moyen terme. On verra ce qu’il arrive. " Différents scénarios sont aussi envisagés, " On se prépare à l’après CBAS avec ou sans licence, à la D 1 amateur, au retrait de l’actionnaire majoritaire mais aussi à un éventuel projet plus local avec la collaboration d’un autre club de la région. On n’écarte rien ". A ce stade, rien de concret mais des pistes de travail pour envisager l’avenir dans le football professionnel ou en amateurs. " Si ce n’est pas pour demain, on va dire qu’on prépare peut-être l’après-demain ", souligne le conseiller communal avec un objectif clair : la poursuite d’une activité footballistique à Mouscron quoi qu’il arrive.