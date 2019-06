L'Australie renverse le Brésil et ouvre son compteur de points

Dans le choc du groupe C entre l’Australie (6e FIFA) et le Brésil (10e), le début de match est équilibré. Mais, c’est finalement un penalty qui fait basculer une première fois la rencontre. Kellond-Knight accroche la Brésilienne Leticia Santos par le maillot. Marta , la star de la Seleçao se charge de la sanction (27e) et inscrit son 16e but en Coupe du monde (record absolu). Elle devient la première la première joueuse à inscrire un but lors de cinq phases finales.

#BRA #BRA #BRA Q: Who is the first player to score in five different #FIFAWWC editions? A: Marta! #AUSBRA | #FIFAWWC pic.twitter.com/n2h54FW0JD

Le Brésil enfonce même le clou grâce à un but de la tête de Cristiane (38e) pour sa quatrième réalisation en deux matches. Déjà vaincues par l’Italie en ouverture de tournoi, les Australiennes sont dos au mur et se lancent à l’assaut du but brésilien pour rester en vie dans le tournoi.

Juste avant de revenir aux vestiaires, Foord suit parfaitement une déviation de la tête de Kerr et trompe Barbara, la portière auriverde à bout portant (45e+1). Revigorées par ce but, les "Matildas" reviennent avec de meilleures intentions. Elles dominent la Seleçao et ne tardent pas à concrétiser. Le centre puissant de Logarzo, aidé par l’appel de Kerr, surprend Barbara pour le 2-2 (58e). Le match bascule définitivement, dix minutes plus tard. Van Egmond tente un long envoi dans la surface pour Kerr, sa capitaine. Celle-ci rate la balle mais Monica, l’arrière centrale brésilienne dévie le cuir et trompe sa gardienne (69e).

Peu entreprenant en fin de match, le Brésil ne reviendra pas. Grâce à ce succès, l’Australie revient dans la course à la qualification et se tient à hauteur du Brésil avec 3 points. Les Auriverde restent en tête à la différence de buts (3 pts, +2) devant l’Italie (3 pts, +1) et l’Australie (3 pts, 0). Toutefois, elles pourraient perdre cette position, l’Italie devant jouer la Jamaïque vendredi (18h).