L'Atlético Madrid, avec Carasco, domine Séville (2-0) et prend le large en tête de la Liga.

L’Atlético Madrid, avec Carasco pendant 88 minutes, a dominé le Séville FC 2-0 mardi soir en match en retard de la 1re journée de Liga. L’Atlético a porté son avance en tête du classement (41 pts) à quatre points sur le Real Madrid (2e), qui a joué deux matches en plus.

Les Colchoneros se sont imposés grâce à un but en pivot d’Angel Correa (17e) et un autre de Saul Niguez (76e), et prolongent ainsi leur série à 5 victoires consécutives en championnat, tandis que les Sévillans patinent à la 6e place, à la limite des places européennes.