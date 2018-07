L'arrêt décisif de Courtois face à Neymar à la 94e : "Ils pensaient qu'ils allaient gagner le Mondial"

Thibaut Courtois a disputé l'un de ses meilleurs matches sous la vareuse des Diables rouges. Impérial, il a tout simplement démoralisé les Brésiliens qui se sont cassés les dents sur le portier belge. L'image de sa rencontre, c'est à la 94e minute lorsqu'il a sorti un arrêt cinq étoiles sur une frappe enroulée de Neymar.

"On a joué avec les coui***. J’ai tout de suite senti que notre plan tactique allait fonctionner. Je crois que j’ai sauvé pas mal de ballons mais c’est juste dommage ce but encaissé. Il restait encore 20 minutes à ce moment-là. Sur mon dernier arrêt sur l’essai de Neymar, je me suis dit "oulala". Les Brésiliens pensaient déjà qu’ils allaient gagner la Coupe du Monde. Et voilà, on les a battus", a expliqué Thibaut Courtois au micro de la RTBF.

"Je me sentais concentré en arrivant. J’avais envie de monter sur le terrain et de montrer qui était la Belgique et qui est Thibaut Courtois. J’étais prêt pour un grand match. J'ai reçu beaucoup de messages. Ceux de ma famille et de mes amis sont les plus importants. Ils étaient lors des moments difficiles comme par exemple contre Barcelone en Ligue des Champions. Beaucoup de gens avaient ri de moi à l'époque."

Thibaut Courtois a désormais pris sa revanche et savoure pleinement avant la demi-finale. "Ce sera du 50/50. Ce sera un match difficile face à une équipe avec beaucoup de qualités. Mais on est confiant et on va tout faire pour aller en finale."