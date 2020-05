L'argent de l'UEFA et de la FIFA divise, à nouveau, le football belge

Soutenir les clubs ou investir, comme prévu, dans de nouvelles infrastructures c’est le nouveau dilemme qui s’impose aux dirigeants du football belge. Au cœur de cette nouvelle polémique il y a, comme souvent, une coquette somme d’argent, près de 5 millions d’euros récemment versés par la FIFA (463.000 euros) et par l’UEFA (4,3 millions d'euros).

A la fédération, on estime que cet argent (à tout le moins la somme versée par l’UEFA) émane du projet Hat trick destiné à améliorer le football dans son ensemble par le biais d’investissement financier. Le CEO de l’Union belge Peter Bossaert l’a d’ailleurs confirmé ce week-end dans une interview accordée à la VRT : "Ce ne sont pas des ressources supplémentaires, mais de l’argent qui est destiné à des investissements dans les infrastructures et la formation et l’éducation" affirme le patron de l’Union belge. "Et chez nous ce montant a déjà été alloué, longtemps avant l’éclatement de la crise du coronavirus, notamment pour la construction du nouveau bâtiment fédéral à Tubize". En d’autres mots, les clubs ne doivent pas s’attendre à recevoir leur part.

Mais il y a une nuance. Face à la crise l’UEFA a précisé que les clubs pouvaient exceptionnellement utiliser cet argent autrement afin de garder la tête hors de l’eau en cette période difficile.

Une interprétation mise en avant par les clubs professionnels qui réclament la création d’un fin de solidarité pour compenser les pertes liées à l’arrêt des compétitions. Les clubs amateurs ne sont pas encore entrés dans le débat mais verraient d’un bon œil, eux aussi, l’arrivée d’un peu d’argent frais dans leurs caisses de plus en plus vides.

Aux dernières nouvelles, la fédération n’a pas l’intention de changer d’avis et rappelle qu’elle a déjà fait un geste en annulant les dernières cotisations pour tous ces clubs. Le club de Bruges, qui mène le peloton des clubs pros, a déjà menacé de ne pas payer les tranches suivantes si la situation en reste là. Mais la fédération pourrait bien être amenée à revoir sa copie dans la foulée de l’assemblée générale de la Pro League le 15 mai prochain. "Ce point est effectivement à l’ordre du jour de notre AG de vendredi" confirme Pierre François, CEO de la Pro League, "Nous évaluerons l’opportunité de conférer un mandat ou non au management de la ligue quant à l’affectation de cette somme d’argent".

Investir ou soutenir voilà donc une question qui reviendra sans doute très rapidement sur les bureaux, un peu vieillots de la fédération.