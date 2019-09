L'Antwerp frappe fort en fin de mercato

Fidèle à ses habitudes, Lucien D’Onofrio a attendu les dernières heures du mercato pour cibler les bonnes affaires. Car même si le club anversois ne disputera pas la coupe d’Europe cette année, les dirigeants du Great Old ont décidé d’offrir à Lazlo Boloni les moyens de taquiner les meilleurs le plus longtemps possible dans la lutte pour le titre.

En fin de semaine dernière, l’Antwerp annonçait avoir trouvé un accord avec Kevin Mirallas excédentaire à Everton. Mais le gros coup de vendredi n’était que le premier de D’Onofrio.

Les emplettes anversoises ont continué ce lundi avec le retour au pays de Steven Defour. Depuis leur période commune au Standard, D’Onofrio et Defour sont restés très proches. A l’époque, Lucien D’Onofrio avait aiguillé Defour vers Porto avant de le proposer à Anderlecht. "Je ne vais pas le nier, la présence de Luciano a joué un rôle important dans mon choix. Il m’a appelé à plusieurs reprises. Nous en avons discuté avec Burnley et nous avons estimé que c’était une bonne solution pour tous. Libre de transfert, Defour s’est engagé pour une saison avec le matricule 1.

"C’est une opération win-win. C’est à moi de prouver sur le terrain que je suis capable de retrouver mon meilleur niveau. Même si je n’ai plus joué depuis longtemps, je suis fit. La trêve internationale me permettra de me replonger dans le bain."

En débarquant à Anvers, Defour retrouvera Bolat, Opare ou encore Mbokani, des têtes connues qui faciliteront son intégration. "C’est toujours agréable de retrouver des gens que l’on connaît et avec qui on a déjà travaillé. Monsieur Boloni me connaît bien. C’est une bonne chose".