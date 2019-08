L'Antwerp battu sur tapis vert? Le club espère l'indulgence des instances du football

Antwerp - Waasland Beveren: Le résumé - Pro League - 2ème Journée - 04/08/2019 Vainqueur 1-4 contre Eupen la semaine dernière, l’Antwerp s’est imposé sur un score similaire à domicile ce dimanche face à Waasland-Beveren (4-1). Une victoire qui permet aux Anversois de rejoindre quatre autres équipes en tête du championnat avec 6 points : Bruges, le Standard, Malines et Ostende. Dieumerci Mbokani a profité de cette rencontre pour soigner ses stats et se hisser en solitaire en tête du classement des buteurs avec quatre buts. Le Congolais a lancé les siens en ouvrant le score dès la 3e minute et a conclu la soirée en inscrivant le but du 4-1 à la 69e minute. Entre-temps Lior Refaelov (32e) et Aurelio Buta (50e) avaient pensé à mettre l’Antwerp hors de danger alors que Matthias Verreth s’était chargé de réduire momentanément l’écart (42e). Battu 1-3 par Bruges la semaine dernière, Waasland-Beveren est l’une des cinq équipes qui restent avec zéro point après deux journées.