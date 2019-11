L'Antwerp arrache l'égalisation à l'ultime seconde et stoppe le sans faute gantois à domicile

L’Antwerp a décroché un point inespéré à la Ghelamco Arena. Après un match globalement maîtrisé, les Gantois ont laissé filer la victoire dans les arrêts de jeu (1-1).



Les Buffalos, qui n’avaient pas encore perdu la moindre unité à domicile, ont ouvert le score rapidement via Roman Yaremchuk. Ils ont longtemps cru tenir leur 8e succès de la saison dans leur stade. Mais une mésentente entre Thomas Kaminski et Igor Platsun a profité à Zinho Gano.



Avec 4 points sur 6, le Great Old sort grand vainqueur du back-to-back avec Gand, occupe la 4e place (28 pts) du classement… à une unité de La Gantoise (29 pts).



Comme jeudi, Roman Yaremchuk a inscrit le premier but de la rencontre (21e). Le but a impliqué toute la division offensive gantoise: Jonathan David a centré au sol de la gauche, Laurent Depoitre a laissé filer le ballon entre ses jambes et Yaremchuk a repris victorieusement en un temps. C'est déjà le neuvième but de l'Ukrainien depuis le début du championnat.



Il a ensuite fallu une détente de Bolat sur une frappe instantanée de David pour empêcher La Gantoise de mener de deux buts après moins d'une demi-heure (26e). Quelques minutes plus tard, le Canadien n'est pas parvenu à cadrer sa volée sur la centre de la droite de Yaremchuk (35e). La deuxième période a repris par une nouvelle occasion pour David, dont la reprise a échoué de peu à côté (48e). L'Antwerp s'est alors montré dangereux via Buta, dont le tir était détourné par Kaminski (56e), et par Mbokani, qui, en bonne position, n'a pas cadré (64e). L'égalisation anversoise est tombé dans les derniers instants de la partie. Sur un long centre de la droite, Plastun et Kaminski se sont gênés. Zinho Gano en a profité parfaitement et a envoyé le ballon au fond des filets (90e+4).