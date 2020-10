L'Angleterre bis déroule face aux Gallois

Prochain adversaire des Diables Rouges, dimanche (18h00) à Wembley en Ligue des Nations, l’Angleterre a préparé son duel face à la 1re nation mondiale en dominant le Pays de Galles 3-0 (mi-temps 1-0), jeudi soir à Wembley. L’avant-centre d’Everton Dominic Calvert-Lewin n’a plus eu qu’à placer sa tête pour conclure de près le centre parfait de Jack Grealish et ouvrir le score (26e). Un coup franc précis de Trippier trouva le défenseur de Wolverhampton Conor Coady à la réception pour 2e but (53e). Une bicyclette de Danny Ings ponctua un corner et fixait le score final à la 63e minute.

Tout comme son confrère Roberto Martinez, le sélectionneur anglais Gareth Southgate avait décidé de faire souffler ses titulaires habituels à l’occasion de ce galop d’entraînement. Les Diables Rouges n’auront donc pas trop d’enseignements à tirer de ce résultat.