L'ancien international anglais Ashley Cole annonce sa retraite sportive à 38 ans

Ashley Cole a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur dimanche sur la chaîne de télévision Sky Sports. L'arrière gauche de 38 ans a joué en deuxième division Derby County au cours des six derniers mois, mais il est surtout connu pour ses prestations à Arsenal (1999-2006) et à Chelsea (2006-2014).

Cole a pu gagner un total de seize trophées avec les deux clubs londoniens. Il a remporté trois titres nationaux, sept FA Cup, une Ligue des champions et une Europa League. A Arsenal, il a fait partie des "Invincibles", qui sont devenus champions d'Angleterre sans avoir connu la défaite en 2003-2004 (26 victoires-12 partages).

Son départ de Chelsea en 2014 a été suivi de passages moins réussis à l'AS Rome (2014-2016) et à LA Galaxy (2016-2018) et d'un semestre à Derby County. Le défenseur de gauche a également été 108 fois international anglais entre 2001 et 2014. Il a participé avec les trois Lions aux Coupes du monde 2002, 2006 et 2010 et aux Euro 2004 et 2012. Cole espère suivre les traces de ses contemporains Frank Lampard et Steven Gerrard et devenir entraîneur.