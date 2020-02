L'ancien coach du KVO Kare Ingebrigtsen licencié par l'APOEL après 46 jours

L'entraîneur norvégien Kare Ingebrigtsen n'aura passé que 46 jours à la tête de l'APOEL Nicosie. Le club chypriote a annoncé mardi avoir licencié l'ancien T1 du KV Ostende.

Ingebrigtsen a enregistré des résultats fluctuants avec l'APOEL avec quatre victoires, deux partages et autant de défaites. Un bilan pas suffisant aux yeux de la direction d'un club habitué à se battre chaque saison pour le titre. Au classement, la formation de Nicosie est troisième à cinq longueurs du leader Anorthosis.

Le Norvégien Kare Ingebrigtsen, 54 ans, a quitté Ostende de manière assez surprenante fin décembre. En effet, le club côtier a communiqué son départ durant son match au Sporting de Charleroi. Ingebrigtsen était arrivé à l'aube de cette saison à Ostende où il avait signé un contrat de deux ans. Il quittait ainsi son pays après y avoir entraîné Ranheim (2007), FK Bodö/Glimt (2008-2011) et Rosenborg (2014-2018) et être assistant à Viking entre 2012 et 2014.