L'ancien champion du monde Schweinsteiger annonce sa retraite

Allemagne-Argentine : Le Résumé du Match - Brésil 2014 - Finale - 14/07/2014 La finale oppose l'Allemagne, qui s'est qualifiée aisément lors de sa demi-finale face au Brésil et l'Argentine, qui s'est qualifiée face aux Pays-Bas. C'est la troisième finale de Coupe du monde opposant les deux formations après 1986 et 1990. Le but décisif est inscrit par Mario Götze sur une passe d'André Schürrle à la 113e minute. La Mannschaft remporte ici son quatrième trophée planétaire.