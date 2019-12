L'analyse de Stéphane Bréda: "Même s'il ne veut pas faire mal, M'Poku met l'intégrité physique en danger"

Ce dimanche soir dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scime et Cédric Fauré, notre consultant arbitrage, Stéphane Breda, est revenu sur la prestation de Jan Boterberg lors de la rencontre Mouscron-Standard ainsi que sur les deux cartons rouges attribués à Paul-José M’Poku et Mehdi Carcela.

Stéphane Breda sur la prestation de Jan Boterberg : " On a eu un début de match avec beaucoup de fautes de Mouscron et un manque de réaction de l’arbitre par rapport à cela. C’est vrai que ça énerve, mais c’est surtout une tactique mise en place pour empêcher le Standard de jouer. Mais à un moment donné, on doit pouvoir laisser jouer au foot. "

Notre consultant est également revenu sur les cartons rouges attribués à Paul-José M’Poku et Mehdi Carcela : " Ce sont vraiment deux cartes rouges totalement différentes. Celle de M'Poku est le meilleur exemple pour expliquer la règle de mise en danger de l’intégrité physique d’un joueur. Il n’a pas l’intention de le faire, c’est une question de timing. Si c’est une demi seconde avant ou après, le pied n’est plus aussi haut. Malheureusement, il le prend au milieu du mollet et il met effectivement l’intégrité en danger. Donc l’arbitre n’a pas d’autre choix que de l’exclure. Je pense qu’il n’y a aucune volonté de faire mal. Mais la règle ne parle pas de volonté mais de savoir s’il met l’intégrité en danger. Et la réponse est oui. […] Pour Carcela, la semelle part bien en avant. Ce n’est pas un geste qui vient du haut vers le bas où on pourrait parler de timing. Là je pense plutôt que c’est une volonté d’aller mettre la semelle et de faire sentir à son adversaire qu’il est présent. "

Et de conclure sur le geste de Preud’homme : " On ne peut pas accepter ce genre de comportement ni de la part d’un entraineur ni d’un joueur. Si un joueur avait fait le même geste, il aurait été exclu. Je comprends l’énervement de Preud’homme mais il ne peut pas se permettre un tel geste. À partir du moment où il fait un geste que tout le monde filme et que tout le monde voit, ça ne peut pas rester impuni et là, la décision de Monsieur Boterberg est complètement illogique. Sur un geste pareil, Preud’homme aurait dû être exclu. "