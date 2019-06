L'Allemagne déjà impériale dans le groupe B

L'Allemagne, grâce à un doublé de Richter et un but de Waldschmidt, a débuté avec la manière la défense de son titre de champion d'Europe des Espoirs en battant le Danemark 3 à 1, lundi, à Udine, en Italie, et prend la tête du groupe B devant l'Autriche, surprenante vainqueure de la Serbie 2-0.

Les Allemands, très entreprenants, ont ouvert la marque par Marco Richter dès la 28e minute qui a doublé la mise en seconde période après avoir trompé le gardien sorti à sa rencontre (52e). Un 3e but signé Gian-Luca Waldschmidt, après un exploit personnel (65e), a fini par tuer définitivement tout suspense, en dépit du pénalty réussi par Robert Skov (73e).

Dans l'autre match du groupe, l'Autriche, qui dispute sa première phase finale de l'Euro, a créé une petite surprise en battant la Serbie 2-0. Les Autrichiens ont ouvert la marque par Hannes Wolf, qui a repris un ballon tiré par Horvath et renvoyé par le poteau droit (37e). Le but a été validé après confirmation par la VAR, celle-ci se révélant par la suite déterminante dans l'exclusion de Vukasin Jovanovic pour une faute sur Wolf (75e).

L'Autriche, deuxième de son groupe de qualifications derrière... la Serbie, a doublé la mise par Sascha Horvath, qui a trompé le gardien adverse d'un superbe coup franc à l'entrée de la surface de réparation (78e).

Jeudi, l'Allemagne affrontera la Serbie alors que l'Autriche sera opposée au Danemark.