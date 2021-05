L'Ajax, véritable machine à marquer, sacré champion des Pays-Bas

L'Ajax Amsterdam a été sacré champion des Pays-Bas ce dimanche, à la suite de la victoire 4-0 contre le FC Emmen. Les Ajacides sont sacrés pour la deuxième fois consécutive après le gain du champion 2019. La saison dernière, en raison de l'épidémie de coronavirus, le titre n'avait pas été attribué. Leader ininterrompu depuis la sixième journée de championnat, les hommes d'Erik Ten Hag ont rapidement laissé la concurrence sur le carreau. Après 31 journées, les Amstellodamois comptent 15 points d'avance sur le PSV, qui ne peut désormais plus les rejoindre au classement. Meilleure attaque (93 buts inscrits, soit moyenne de trois buts par match) et meilleure défense, les disciples de Cruyff ont largement mérité leur 35e titre de champion. Par ailleurs, l'entraîneur Ten Hag, convoité par Tottenham, a été prolongé jusque 2023. Côté joueurs, l'homme de la saison est une fois de plus Dusan Tadic. Le Serbe, éclatant depuis son arrivée aux Pays-Bas en 2018, a enregistré 14 buts et 17 assists cette saison. Autour de lui, la jeune garde incarnée par Devyne Rensch, Jurrien Timber ou Antony prouvent encore à quel point le club peut faire éclore des pépites du football de manière régulière.