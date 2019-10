L'Ajax surclasse Feyenoord et fait la bonne opération en tête d'Eredivisie

Six longueurs. Telle est l'avance que possède désormais l'Ajax Amsterdam en tête de l'Eredivisie à l'issue de la 11e journée de championnat. Les Amstellodamois, champions en titre, ont facilement pris la mesure de Feyenoord dimanche (4-0).Le sort de la rencontre était scellé après sept minutes, le marquoir de la Johan Cruijff Arena affichant déjà 2-0. Les troupes d'Erik ten Hag ont en effet marqué très tôt via Hakim Ziyech (1-0, 2e), qui a profité d'une erreur du gardien adverse, et Nicolas Tagliafico (2-0, 7e), idéalement servi par David Neres.

C'est d'ailleurs le même Neres qui a fait 3-0 d'un subtil lob au-dessus de Kenneth Vermeer (37e). Donny van de Beek, sur la trajectoire d'un tir pourtant manqué de Sergino Dest, a alourdi la marque 0 (4-0, 40e). L'Ajax, toujours invaincu sur la scène nationale, compte désormais 29 points et six unités d'avance sur ses plus proches poursuivants, l'AZ Alkmaar et le PSV (23), qui se sont affrontés dimanche. Vice-champion, le club d'Eindhoven a été balayé à domicile par l'AZ (0-4). Feyenoord, 3e la saison dernière, pointe à une décevante 12e place (14 pts). (Belga)