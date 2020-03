L'Ajax, le Real Madrid et Barcelone en lutte pour Igor Gomes, le "nouveau Kaka"

Le "nouveau Kaka"

Le Real Madrid et Barcelone en lutte pour le "nouveau Kaka"? - © JUAN BARRETO - AFP

Né le 26 mars 1999 à Sao José do Rio Preto (Sud du Brésil), Igor Gomes est formé au club de Sao Paulo comme un certain Kaka. Et comme l'ancien Ballon d'Or (2007), le brésilien fait ses débuts professionnels dans son club formateur à l'age de 19 ans. Une comparaison amplifiée par la presse brésilienne qui le compare rapidement à l'ancien joueur du Milan AC et du Real Madrid et le qualifie même de "version améliorée" de l'international brésilien. Et si, avec 5 buts en 44 apparitions, les statistiques de la nouvelle pépite brésilienne restent modestes, c'est bien par son style, son élégance balle au pied et sa vision du jeu que le jeune brésilien soutient la comparaison avec son illustre ainé. Une ressemblance validée par le maitre qui a déclaré récemment: " Il me fait penser à moi en termes de style de jeu ".