L’Ajax Amsterdam principal formateur de talents européen, les clubs belges bien loin du compte

Formidable demi-finaliste de la Ligue des Champions 2019, l’Ajax Amsterdam est l’un des clubs les plus respectés et admirés d’Europe. Usine à talents, les Amstellodamois parviennent, année après année, à former d’innombrables jeunes, les vendre à prix d’or avant de réitérer le processus l’année suivante. Un renouvellement permanent, devenu la marque de fabrique de l’équipe batave, qui n’entache nullement les résultats sportifs puisque l’Ajax vient de rafler 6 des 10 derniers titres de champion des Pays-Bas.

Et forcément, cet entêtement à former des jeunes du cru déteint sur le paysage footballistique européen. Selon une étude publiée ce lundi matin par le CIES, l’observatoire du football, l’Ajax est, sans surprise, le club qui forme le plus de joueurs professionnels… parmi 31 championnats européens membres de l’UEFA.

Les Néerlandais ont en effet formé 81 joueurs actifs aux quatre coins des pelouses européennes. Un total monstrueux qui leur permet de se situer tout en haut du podium des usines formatrices européennes. Ils sont talonnés, à distance raisonnable, par le Shakhtar (75) et le Sporting Portugal (70). Deux clubs, également réputés pour leur tendance à évoluer avec des jeunes issus de leur formation, et qu’on s’attendait donc à voir aussi haut dans ce classement.



Notons que le premier membre du "Big Five" est le Real Madrid avec 62 joueurs. Les Merengue devancent le grand rival du FC Barcelone (10e, 57), lui-même suivi par Arsenal (12e, 51), l’OL (47) et le PSG (47).

Le premier club belge, le Standard de Liège, est 22e avec 42 joueurs formés. Alors qu’Anderlecht prône son fameux Process depuis quelques mois, il pointe à la 26e place (40). Loin derrière, exclus du Top 50, stagnent Genk et Bruges.

Le TOP 10