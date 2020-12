L'AFC Tubize (D2 acff) ne discute pas d'un rapprochement avec Rebecq

Porteur d'un passif dépassant le million d'euros, l'AFC Tubize se reconstruit en D2 acff, en comptant d'abord et désormais sur ses fidèles serviteurs.



Entre l'AFC Tubize (D2 acff) et son CQ-trésorier général, Michel Lekime, il y a davantage qu'une relation de travail. Tout au long des trente et un championnats vécus avec les Sang et Or, l'imprimeur brabançon a conservé l'âme du vrai supporter qu'aucune épreuve économico-sportive n'a jamais pu mettre à mal.

L'homme a connu l'époque des séries provinciales, du titre de champion en P3, en 1990 à celui de la P1 trois ans plus tard. Il a aussi vécu la période professionnelle avec, en point d'orgue cette montée en D1A, pour la saison 2008-2009 à l'issue d'un tour final, où l'équipe brabançonne avait remporté ses six matches et pris la première place devant l'Antwerp.

"L'aventure tout en haut de l'affiche n'a, hélas pas été très longue, mais il nous reste de grands souvenirs, comme ce match nul, au stade Leburton devant Anderlecht et neuf mille supporters, ce qui reste à ce jour notre record d'affluence, raconte ce proche de Raymond Langendries, ancien bourgmestre maison, ex-Ministre de la Fonction Publique et président de l'AFC. La D2, devenue ensuite la D1B n'est pas faite pour s'y attarder. Entre les recettes et les dépenses, à un niveau de compétition peu riche en droits TV et rentrées public, le trou peut vite se creuser. Voilà pourquoi l'investissement chez nous en 2014 de Sportizen, entreprise leader du marketing sportif en Corée du Sud a été accueillie comme une belle bouée de sauvetage."

Tubize n'a toutefois pas été renfloué comme OH Louvain l'a, par exemple été en 2017 par le milliardaire de Bangkok, propriétaire de Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, décédé par la suite dans un crash d'hélicoptère.

Mais avec ses trois millions d'euros de budget, le club brabançon a quand même été, par deux fois tout proche d'un retour au sein de l'élite durant les six années de pouvoir des Sud-Coréens. C'était l'époque du manager général ChankooKim et son relai, le directeur français Josselin Croisé.

"Nous savions comment était géré le club puisque Raymond Langendries (qui est toujours resté le président),moi-même et d'autres étions présents au sein du CA,continue Michel Lekime. Les Coréens avaient de réelles ambitions sportives. Je n'en veux pour preuve que la saison où nous avions des offres pour l'international malien Mamadou Diallo. Il marquait comme il respirait chez nous. La direction ne l'a pas laissé partir."

Avec le temps et les échecs sportifs, la source financière s'est tarie. Fatigué par la mise en place d'une procédure de réorganisation judiciaire, tout en constatant le retrait des Asiatiques, le directeur général Josselin Croisé a fini par remettre sa démission fin de l'hiver 2020.

L'AFC Tubize et son gros million d'euros de dettes bataillait à ce moment pour une survie en Nationale 1 et pour l'octroi d'une licence à ce niveau.

"Nous n'avons pas pu fournir un rapport sur la continuité de nos activités,reprend Michel Lekime. La crise sanitaire nous a fait perdre du temps. Pourtant, avec Aubry de Koster, arrivé entretemps pour nous aider, nous avons passé des nuits à finaliser un plan crédible, accepté par la suite par le Tribunal de Nivelles.

Oui, nous étions au bord de la faillite voici près d'un an. La facilité, c'eut été de faire une croix sur notre asbl de gestion et, sportivement retourner en P3, un peu comme Walhain. La méthode n'eut été ni très honnête, ni très courageuse. On s'est retroussés les manches.

Avec les accords obtenus auprès de joueurs, clubs, la Fédération, ONSS, précompte, TVA, assurances loi et un plan d'apurement dans la durée, nous avons encore obtenu du Tribunal une prolongation de la procédure judiciaire. Sans matches, il est impossible de tenir tous ses engagements."

Proche de la famille Aoulad



Aujourd'hui, le conseiller Aubry De Koster n'est déjà plus présent dans la maison AFC Tubize. A la tête ou membre du comité de directionde différentes sociétés actives dans les relations publiques, la communication, la finance, le jeune entrepreneur, à son arrivée chez les Sang et Orsortait tout juste d'une expérience de vice-président du club de Sauvenière (Gembloux), une P3 namuroise, pour qui il annonçait à l'époque un statut... pro dans les dix ans !

A Tubize, ce trentenaire, proche de la famille Aoulad- Salim fit un passage remarqué et efficace à Sauvenière, Mohameda obtenu son transfert de Tubize pour une formation pro de Bahreïn fin novembre dernier - était aussi venu pour mettre en place une structure solide, et faire rebondir le club.

"L'homme n'a pas ménagé ses efforts chez nous en quelques mois, mais comme tout le monde, il a aussi des manquements dit prudemment, à son propos, Michel Lekime.

Il aurait dû davantage déléguer. Il s'est occupé de nos dossiers de licence et de procédure en réorganisation judiciaire, et ne pouvait évidemment pas tout faire. Mais nous n'avons jamais vu arriver le moindre partenaire commercial."

Depuis l'interruption de la saison en D2 acff - C'est la première fois depuis 17 ans que le matricule 5632 se retrouve au quatrième niveau hiérarchique -, Tubize partage la tête d'une série où la RAAL La Louvière est le candidat tout désigné à la montée.

"Théo Buelinckx, notre superviseur technique et Olivier Langendries, qui gère aussi le sportif ont décidé de confier l'équipe fanion à Khalid Karama, qui fut entraîneur au Sporting de Charleroi à l'époque d'Abbas Bayat.

Les premiers résultats sont encourageants. Ce qui l'est davantage encore, ce sont les incorporations au sein du noyau A et des matches de jeunes comme Noa Wyns (17 ans !), Marino Di Chiello, Mano Van Onsem, Louis Delhaye, Floriano Giusto, Mathias De Grave ou Maxime Migliore. Certains formaient l'ossature de l'équipe espoirs l'an passé. Il n'est pas dans nos plans de retrouver la Nationale 1 trop vite.

Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup d'équipes francophones prêtes à déclarer sept joueurs professionnels en bonne et due forme pour rejoindre cet étage . "

Michel Querton, le nouvel "organisateur" maison



A en croire les dernières déclarations du président Raymond Langendries, l'AFC Tubize a perdu assez de temps en faisant confiance à des ressources humaines "extérieures" ces dernières années. La gestion aurait même été calamiteuse, pour reprendre les mots de l'homme fort du cercle brabançon.

Comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, l'ancien bourgmestre a à nouveau sollicité sa garde rapprochée pour redessiner un C.A.

Au sein de celui-ci, les fidèles Michel Lekime(CQ et trésorerie), Jean Marie Delzelle (partenaire commercial), Théo Buelinckx(sportif) entourent Olivier Langendries(sportif et relations extérieures), mais aussi Michel Querton, ancien cadre bancaire dont la première tâche est d'organiser l'ensemble des activités sur place.

Ces quinze dernières années, la Région Wallonne a investi près de 3,45 millions d'euros dans les infrastructures de l'AFC. Celui-ci dispose non seulement d'un outil moderne pour développer la formation de près de 300 jeunes, mais aussi pour retrouver l'étage supérieur le jour où les finances auront retrouvé des couleurs.

Cet avantage explique-t-il à lui seul la distance conservée face aux éventuels appels du pied de clubs voisins, militant en séries nationales dans l'optique d'un grand club dans le Brabant Wallon ? "Lors de la plupart de nos matches à domicile, la saison dernière en nationale 1, les arbitres m'ont souvent parlé de bruits de rapprochement avec Rebecq,il est vrai tout proche et aussi présent en D2 acff, dit encore Michel Lekime. Dans la rue, c'est une rumeur qui revient aussi très souvent.

J'insiste,entre dirigeants, il n'y a aucun contact. L'esprit de clocher reste bien trop important..."