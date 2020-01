L'AC Milan s'intéresse également à Saelemaekers pour le flanc droit

L’AC Milan s’apprête à se séparer de l’ailier espagnol Suso qui devrait être prêté avec option d’achat au FC Séville dans les prochaines heures. Les 'Rossoneri' doivent donc agir sur le mercato pour lui trouver un remplaçant. La semaine dernière nous vous évoquions l’intérêt des Milanais pour Adnan Januzaj, également prisé par la Roma. Cette semaine, c’est un autre joueur belge qui est cité dans les médias transalpins : l’anderlechtois Alexis Saelemaekers.

C’est Gianluca Di Marzio, journaliste spécialisé dans le mercato et souvent bien informé, qui l’annonce mercredi matin. A ce stade, on parle de "négociations qui s’annoncent compliquées" et d’une nécessité de "faire une nouvelle proposition à Anderlecht". Les Milanais devront donc se montrer plus convaincants d’ici la fin du mercato s’ils veulent trouver un terrain d’entente avec Anderlecht. Les Mauves demanderaient entre 10 et 15 millions, des sommes jugées trop importantes.

Ce mercredi, plusieurs quotidiens belges dont la DH ont également évoqué un intérêt du CSKA Moscou pour l’ailier de 20 ans, actif à 16 reprises en Pro League cette saison dont 14 en tant que titulaire.