Kylian Mbappé plante un but incroyable avant France-Kazakhstan

Kylian Mbappé est dans son jardin au Parc des Princes, et cela se voit ! La France affronte ce samedi le Kazakhstan sur la pelouse habituellement occupée par le PSG et le moins que l’on puisse écrire c’est que Kylian Mbappé a de sacrés repères dans "son" stade…

A l’entraînement vendredi l’attaquant parisien a réalisé un geste hallucinant, à la retombée d’un centre. Lancé vers le but, Mbappé s’est retourné et a envoyé une reprise de volée… du talon, directement en pleine lucarne, alors qu’il se trouvait dos au but !

La France rencontre le Kazakhstan ce samedi à Paris en qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Une victoire assurerait aux Bleus de pouvoir défendre leur titre mondial au Qatar. La question est désormais lancée : Kylian Mbappé est-il capable de réussir ce but incroyable en match ? Sacré défi.