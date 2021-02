Kylian Mbappé après son triplé au Barça : "c'est mon travail acharné qui paie"

Kylian Mbappé est revenu sur la victoire du PSG au Barça dans une interview diffusée par Proximus Sports. "Il faut que l'on se reconcentre sur le match de dimanche parce qu'on n'est toujours pas premier en Ligue 1. Je suis content, j’ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le PGS. Le maillot me tient à cœur, mais il n’y a pas toujours eu de la réussite. Jamais dans la vie je vais me cacher. Je paie le travail acharné."

Quand le Français est interrogé sur la différence de qualité entre la rencontre face au Barça et le début de saison du club, il temporise. "C’est de la continuité, le coach a fait un merveilleux travail, il a continué ce qui avait été entamé avec Thomas Tuchel, qui avait fait un travail extraordinaire avec notamment une finale de Ligue des champions. On a été chahuté en début de saison, il y a eu le Covid. On est de mieux en mieux physiquement, même si on pourrait faire mieux. On va continuer à progresser."

Kylian Mbappé n'a pas échappé à la question sur son avenir au club parisien, lui qui n'a toujours pas confirmé sa prolongation de contrat. "La question (NDLR : de la prolongation de contrat) revient souvent. Ce serait con de jouer son avenir sur un match qu’il soit bon ou mauvais. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. Je suis heureux au PSG, je suis encore plus heureux aujourd'hui."