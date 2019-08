Kyle Walker se la joue Chuck Norris pour offrir les tirs au but à ManCity

Il y a des arrêts de gardien qui restent dans les annales du football... et puis il y a les sauvetages miracles de joueurs de champ tout aussi impressionnants. Kyle Walker a décidé de réaliser l'un de ceux-ci ce dimanche dans le cadre du Community Shield. Alors que Claudio Bravo est sorti de son petit rectangle pour contrer la frappe de Mo Salah à la 93ème minute (score 1-1)... L'Égyptien a réussi à reprendre la balle de la tête... le but était tout fait mais Kyle Walker a décidé de sortir un arrêt acrobatique venu d'ailleurs pour dégager la balle à même la ligne. Il a ainsi permis à ses équipiers d'aller aux tirs au but pour départager les deux équipes. Et c'est Manchester City qui l'a emporté 5-4. Les hommes de Guardiola peuvent dire merci à Walker!