Krépin Diatta, les deux pieds dans le terrain, réalise la plus mauvaise touche de l'année

Le FC Bruges et La Gantoise se retrouvaient ce dimanche pour le Slag om Vlaanderen, soit la bataille des Flandres. Un match très attendu entre le représentant le plus célèbre de la Flandre Occidentale et celui de la Flandre Orientale. Dans cette rencontre, les téléspectateurs ont assisté à un moment cocasse. Krépin Diatta, auteur d’un excellent match quelques jours plus tôt à Malines, a semblé réaliser une touche les deux pieds dans le terrain. Il voulait en fait donner le ballon à Clinton Mata, qui était préposé pour jouer la remise en jeu. La réalisation du match a été surprise, si bien qu'on pouvait croire qu'il s'agissait bel et bien d'une vraie touche, ce qui n'était pas le cas. Rappelons à tout le monde la 15e loi du jeu : être debout ; faire face au terrain ; avoir, au moins partiellement, les deux pieds à l’extérieur de terrain ou sur la ligne de touche sans décoller les pieds du terrain.