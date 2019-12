Kompany veut suivre ses principes pour "éviter de faire comme Milan et Man Utd" - © Tous droits réservés

Kompany veut suivre ses principes pour "éviter de faire comme Milan et Man Utd" - Pro League - 20e... Anderlecht a pris une bonne bouffée d’air frais en obtenant une victoire convaincante 2-0 face à Genk dimanche soir. C’est d’ailleurs le premier succès des Mauves en championnat avec Vincent Kompany dans le onze de base. Le capitaine aux multiples casquettes s’est réjoui de ce succès au micro de la Pro League après la rencontre. "Je suis fier de cette équipe. Ce n’était pas facile après une période si compliquée de venir ici et jouer, de se donner à fond, de presser. Je suis fier de ces gars-là et on ira à la guerre jusqu’au bout avec eux en jouant notre jeu. Nous sommes conscients que cela ne se fera pas du jour au lendemain", a-t-il entamé. Kompany a comparé Anderlecht à deux grandes équipes mal en point en Europe : Manchester United et l’AC Milan. "Avant de venir au stade, j’ai regardé les résultats européens. J’ai vu la défaite 5-0 de Milan contre l’Atalanta et celle 2-0 de Manchester United contre Watford. Ce sont deux très grands clubs européens et ils sont très loin au classement. Ma conviction la plus profonde, c’est que pour éviter d’arriver dans un cycle difficile comme celui que vivent ces deux équipes, on est obligés de suivre nos principes. On ne doit pas se préoccuper de ce que le monde extérieur pense. Je ne connais aucun projet qui ait abouti avec une trajectoire parfaite." Et de marteler sur le même sujet. "J'ai grandi avec l'AC Milan qui était un des meilleurs clubs au monde et maintenant, il est en fond de classement en Italie car il n’y a pas de vision, pas de philosophie. L’équipe est prise dans un cercle vicieux et je veux éviter à tout prix que cela arrive à Anderlecht. Je veux que les jeunes développent et jouent notre football." Kompany est ensuite revenu plus spécifiquement sur la situation anderlechtoise et sur la victoire de ce dimanche. "On n’a pas eu de chance avec les blessures et souvent les jeunes ont dû se débrouiller seuls. Du coup quand il y a un peu d’expérience en plus comme aujourd’hui, ça aide. Je ne veux pas entendre parler de playoffs 1 pour le moment. Je veux voir match par match. Avec une équipe aussi jeune, à chaque fois qu’on met la pression, c’est compliqué. Il faut juste continuer à suivre un principe, une vision, une philosophie."