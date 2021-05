Kompany n’a pas de doutes sur Eden Hazard : "Il est à sa place au Real Madrid, ce n’est qu’une question de temps"

Vincent Kompany a été interpellé en conférence de presse ce vendredi pour donner son avis sur les récentes prestations d’Eden Hazard, sous le feu des critiques après la demi-finale retour de Ligue des Champions perdue par le Real Madrid face à Chelsea.

Pour le coach d’Anderlecht et ancien équipier du Madrilène chez les Diables rouges, le retour d’Eden Hazard au plus au niveau ne saurait tarder. "Je suis un fan d’Eden comme tous. Pour moi, les contours de cette histoire sont différents de la perception du public", a entamé Kompany qui s’y connait – malheureusement – très bien en matière de gestion des blessures.

►►► À lire aussi : Rigolade après le match : Eden Hazard présente ses excuses sur ses réseaux sociaux

►►► À lire aussi : Rigolade après le match, "bye, bye Eden", Hazard dans le viseur de la presse espagnole après l’élimination du Real Madrid

"Eden, c’est un joueur qui a eu une saison difficile physiquement et qui est de retour. Il a déjà rejoué pour le Real Madrid et il s’apprête à défendre les couleurs de notre pays dans un mois. Il a eu une période difficile, sportivement mais surtout physiquement. Si les problèmes physiques sont derrière lui, personne ne doute que sportivement ce ne sera qu’une question de temps pour que tout le monde comprenne que c’est un joueur fantastique qui est exactement à sa place au Real Madrid. C’est une question de semaines. C’est à ce moment-là que ça deviendra intéressant Il doit être très fort mentalement en ce moment et il l’est. Ce sont des moments importants dans une carrière", a déclaré un Kompany optimiste pour la suite des évènements.

►►► À lire aussi : Anderlecht – Antwerp : Pour Kompany, les Anversois trouveront "une bonne manière de s’adapter sans Refaelov"