Kompany : "Mbokani a des qualités énormes. Je savais que ça allait être compliqué"

Après le partage inespéré du Sporting contre l’Antwerp (2-2), Vincent Kompany est revenu sur la prestation 5 étoiles de Dieumerci Mbokani , qui a marqué à deux reprises et qui a également vu deux de ses buts annulés par le VAR : "Dieumerci Mbokani décide de gagner des duels contre deux, trois hommes. Il gagne aussi des fautes qui sont importantes. Il perd du temps au bon moment. Tout ce qu’un millésime de son âge peut apporter à l’Antwerp. En deuxième mi-temps ils ont eu des occasions franches. On sentait que contrairement à la première mi-temps, on n’avait plus le match sous contrôle".

Le coach bruxellois savait que la tâche allait être difficile pour ses défenseurs et cela s’est confirmé : "Je savais que ça allait être compliqué avec Mbokani. Il a des qualités énormes et il absorbe une grande partie du jeu de l’Antwerp. On a joué contre eux il n’y a pas si longtemps, sans Dieumerci. Et aujourd’hui c’était avec lui. Avec un joueur qui a fait une super seconde période".

On va analyser ce match en toute honnêteté. On ne va rien cacher. Et ça va faire mal au niveau individuel.

Si Vincent Kompany a eu des propos dithyrambiques sur Mbokani, il a été beaucoup plus dur envers ses joueurs qui n’ont pas été à la hauteur dans ce choc face au Great Old : "J’ai fait une liste de choses à mettre au point avec mon équipe. On fera cela dimanche matin. On n’a pas beaucoup de temps. Le prochain match arrive vite. On va analyser ce match en toute honnêteté. On ne va rien cacher. Et ça va faire mal au niveau individuel. Parce que c’est vraiment au niveau individuel qu’on n’a pas atteint notre niveau aujourd’hui. Cela fera mal mais en même temps c’est comme ça qu’on apprend".

Le prochain match du Sporting c’est déjà ce mercredi à Genk.