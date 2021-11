Kompany : "Je ne serai jamais touché par le syndrome des entraîneurs d’Anderlecht"

L’ex-capitaine des Diables Rouges, travailleur insatiable, a confirmé que sa motivation et sa passion resteront toujours intactes, même dans les moments difficiles : "J’avais déjà dit ça en arrivant au Sporting. Je ne serai jamais touché par le syndrome des entraîneurs d’Anderlecht, qui deviennent aigris après leur passage au Sporting. Même si je gagne beaucoup de matches, jamais je ne me repose sur mes lauriers. Je travaille encore et encore. Si je perds c’est pareil je reste motivé, je travaille et je suis motivé pour le prochain match".

Vincent Kompany attend donc une réaction de ses troupes ce dimanche face à Courtrai. C’est ce qu’il a dit en conférence de presse ce vendredi après-midi : "Je pense que cette défaite face à l’Antwerp doit nous donner une motivation supplémentaire. Je pense que si les joueurs ont vécu cette défaite comme moi je l’ai vécue, on a tous envie et hâte de jouer le match de dimanche. C’est une priorité absolue".

Vincent Kompany grandit avec son équipe, et au fil du temps, le jeune coach et son Sporting deviennent plus ambitieux : " Lors des 18 derniers mois y a beaucoup d’évolutions positives. Mon rôle de coach c’est de garder ce qui va bien et puis de travailler sur ce qui va moins bien. C’est très compliqué de trouver un équilibre. Mais notre équipe est meilleure que l’année passée. Et donc nos objectifs ont été revus à la hausse".

La saison dernière le Sporting avait terminé 3e de la phase classique et 4e des playoffs 1. Pour l’instant le Sporting est 8e avec 21 points en 14 matches.