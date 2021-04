Kompany avant Anderlecht - FC Bruges : "L’équipe est remontée à bloc, le défi est exceptionnel"

J-2 avant le choc entre Anderlecht et le FC Bruges dans le cadre de la 33e journée de championnat en Proleague. Vincent Kompany, était particulièrement détendu, lors de la conférence de presse du Sporting. Le coach des Mauves, qui fêtera ses 35 ans ce samedi, a tout de suite donné le ton en annonçant la couleur pour le choc de dimanche face à Bruges : "On a une équipe qui est remontée à bloc pour ce match. Le défi est exceptionnel".

►►► À lire aussi : Anderlecht – FC Bruges : 3 raisons pour lesquelles les Mauves ne peuvent pas rater ce Topper

Le coach des Bruxellois, a tout de suite voulu relativiser, la plantureuse victoire de la semaine passée à l’Antwerp, les Mauves en démonstration s’étaient imposés 1-4 face aux hommes de Frankie Vercauteren.

Il a rappelé sa ligne de conduite dans les bons et les mauvais moments : "Je dois rester calme en toutes circonstances. Je ne veux pas être dans la surenchère quand tout va bien, en disant que ce sont les meilleurs, et puis dire qu’ils sont mauvais quand ça va mal".

On verra dimanche si mon équipe est encore à des années-lumière de Bruges, ou bien si on a progressé

Kompany attend impatiemment ce match contre Bruges. Il n’a toujours pas digéré la défaite, 3-0, du match aller. "Ce match vit dans ma tête depuis la défaite à Bruges. Je ne suis pas du genre à lâcher. J’étais déjà comme ça quand j’étais joueur. Y a aucun moment que je savoure plus que le moment où je retrouve une équipe qui nous a battus. Je vis pour ces moments parce que dans ma tête ça trotte depuis 4, 5 ou 6 mois.

Le coach bruxellois aime les matchs au sommet, ce sont ces moments-là qui permettent à sa jeune équipe de grandir : "Je préfère jouer 10 fois contre Bruges, parce que je sais qu’on progresse. On verra dimanche si mon équipe est encore à des années-lumière de Bruges, ou bien si on a progressé. Mais j’espère surtout qu’on fera un résultat parce que c’est cela qui compte avant tout".

►►► À lire aussi : Vanden Borre vers une nouvelle fin de carrière : "Anderlecht ne m’a jamais rien proposé, que du blabla"

Vincent Kompany, a affiché un énorme sourire, quand on lui a demandé ce qu’il pensait du retour d’Anthony Vanden Borre avec les U21 : "On en a déjà parlé ici en conférence de presse. Anthony, c’est Anthony. Je le connais depuis l’âge de 6 ans. Quand il a fait sa sortie dans la presse, je vous ai dit c’est Anthony. Et quand vous mes dites qu’il a recommencé à s’entraîner avec les U21, je vous répète c’est Anthony".

Et l’ex-capitaine des Diables a conclu le chapitre Anthony VDB en ajoutant que son noyau comptait 35 joueurs et que son ancien équipier n’en faisait pas partie.