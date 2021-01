Kompany après la défaite à OHL : "j’ai vu un Anderlecht que je paierais pour aller voir"

Vincent Kompany est revenu sur la défaite d'Anderlecht à OHL (1-0). Les Mauves sont retombés dans leurs travers en concédant un nouveau but dans les dernières minutes de la rencontre. "Je ne vais pas cacher ma déception par rapport au résultat. A chaque fois que j’aligne une équipe, je sais qu’on a cette réalité qui nous colle à la peau : le manque d’expérience joue. J’ai une déception par rapport au résultat et par rapport à l’opportunité manquée (NDLR : de signer un bon résultat). Que vais-je leur reprocher ? Ils ont tout donné. Ils ont appliqué tout ce qu’on a préparé pendant la semaine à l'entraînement… sauf le petit but."

►►► Lire aussi : Peter Zulj et Antonio Milic quittent le Sporting, l'opération dégraissage a commencé

L'entraîneur des Bruxellois pointe du positif, notamment dans le fond de jeu, et a vu des choses intéressantes chez ses joueurs. "J’ai vu des joueurs qui se sont donnés à fond, qui ont fait des belles combinaisons. J’ai vu un Anderlecht que je paierais pour aller voir. J’ai vu des points positifs, mais à la concrétisation on a eu notre seul point négatif pour ce soir. On garde les buts pour vendredi prochain."

Le coach est enfin revenu sur la tuile de la soirée : la sortie sur blessure d'Albert Sambi Lokonga. "Je pense que ce n’est pas trop grave pour Albert Sambi Lokonga. Une fois qu’il était sorti, on a dû faire des rotations, on a perdu la stabilité. On espère pour lui que ce n’était pas trop grave."