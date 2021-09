Koen Casteels titulaire contre la Biélorussie : "Le coach dit que je suis le meilleur gardien de Bundesliga"

La Belgique rencontre la Biélorussie mercredi dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. Les Diables rouges qui seront privés de 6 joueurs : Yannick Carrasco, Axel Witsel, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Thomas Meunier et Thibaut Courtois n’ont pas accompagné le groupe à Kazan.

En l’absence de Simon Mignolet non convoqué, c’est Koen Casteels qui sera titulaire. A 29 ans, le capitaine de Wolfsburg disputera seulement son 2e match pour l’équipe nationale. Sa seule titularisation remonte au match remporté 5-1 contre l’Islande le 08/09/20 en ligue des Nations.

Le dernier rempart des loups était logiquement présent en conférence de presse. Morceaux choisis.

Malgré ses 234 matches en Bundesliga, la carrière de Casteels a été impactée par de lourdes blessures dont la dernière en date l’a privé de l’Euro 2020, "C’est super. Je suis de retour à 100%, je n’ai plus de douleur, je peux jouer libéré. Je suis content de pouvoir avoir mon deuxième match avec les Diables". Auteur d’un excellent début de saison avec son club (un but encaissé en 3 matches de championnat), Koen Casteels sentait qu’il allait recevoir sa chance, "Dès que j’ai vu que Thibaut devait repartir à Madrid, je me suis dit que j’aurais ma chance. J’avais raté la Coupe du monde 2014, et maintenant aussi en 2020. Mais je fais de mon mieux pour aider le groupe, le reste ne dépend pas de moi".

Quand on évoque la rivalité qui l’opposait à Thibaut Courtois à leurs débuts à Genk, l’Anversois botte en touche et préfère voir le côté positif. Lui dont la 1re sélection remonte déjà à 2013 (lors d’un certain Belgique – France 0-0), "Je suis très heureux de ma carrière, je ne repense pas spécialement à la rivalité que j’ai eue avec Courtois à l’époque de Genk. J’ai été assez constant en Bundesliga ces dernières saisons et je suis très content de ma carrière : je suis parmi les meilleurs gardiens d’un grand championnat… Avant, on ne reconnaissait pas beaucoup mes qualités en Belgique, mais l’important c’est qu’on s’en rende pleinement compte en Allemagne".

Assez peu connu du public belge, Casteels est devenu une valeur sûre en Allemagne, "Roberto Martinez dit de moi que je suis le meilleur gardien de Bundesliga ? Le précédent coach disait ça aussi. Mais c’est chouette d’entendre ça de la part du coach. Ça veut dire que je lui laisse de bonnes impressions."

Enfin, il a aussi abordé le mercato et l’intérêt flatteur du FC Barcelone, "Le Barça ? Je n’étais pas si près de signer là-bas, mais à mon âge, je préfère y aller comme numéro un. Je veux jouer chaque match, c’est normal vu que je suis à un moment déterminant dans ma carrière. A Wolfsburg, je me suis battu pour avoir le statut de numéro un. C’est ma dixième saison en Bundesliga, et j’ai tout amélioré dans ce championnat.

Si une offre vient, je l’écoute et sinon, je suis très content à Wolfsburg. Je n’ai pas le besoin absolu de franchir une étape en allant dans un grand club, sauf si c’est pour être numéro un." Voilà qui a le mérite d’être clair.

La Belgique est en tête du groupe E des qualifications pour le Mondial 2022 avec 13 points, 6 de plus que la Tchéquie, 2e. Le pays de Galles pointe à la 3e place avec 6 points et deux matches de moins. La Biélorussie (3 pts) est 4e tandis que l’Estonie ferme la marche avec 0 point. Le match de mercredi se jouera sur terrain neutre et à huis clos à Kazan, en Russie, étant donné la situation politique en Biélorussie.