Klopp et Guardiola pas sûrs de pouvoir aligner leurs Brésiliens, les Sud-Américains de la Juve et Paris au repos

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a indiqué vendredi qu'il ne savait toujours pas s'il pourrait compter ce week-end sur Alisson et Fabinho, car la Fédération brésilienne a demandé à la FIFA de suspendre ses joueurs absents en sélection lors du dernier rassemblement. Manchester City et Pep Guardiola s'interrogent aussi. Le technicien espagnol espère avoir des "bonnes nouvelles" ce samedi au sujet de Garbiel Jesus et Ederson.

Le gardien et le milieu, ainsi que l'attaquant Roberto Firmino - qui est actuellement blessé - ont été retenus par le sélectionneur brésilien Tite pour les qualifications de la Coupe du monde de ce mois-ci en Amérique du Sud.

Mais ils n'ont pas pu faire le voyage car les clubs de Premier League ont refusé de libérer leurs joueurs sud-américains en raison de la période d'isolement de 10 jours liée à la pandémie de coronavirus requise à leur retour en Grande-Bretagne.

"Je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end, pour être honnête", a déclaré Klopp au site internet de son club.

Le manager allemand a souligné les problèmes auxquels ses joueurs auraient été confrontés s'ils avaient voyagé et ensuite avaient dû effectuer une quarantaine de dix jours dans "un hôtel aléatoire, probablement à côté de l'aéroport".

"Vous perdez vos muscles, vous perdez tout. Cela signifie 10 jours à l'hôtel, revenir (et) avoir besoin d'à peu près 10 jours pour se remettre sur les rails".

Les responsables du football brésilien ont demandé à l'instance dirigeante mondiale, la FIFA, d'appliquer une suspension de cinq jours, la sanction habituelle pour les clubs qui ne libèrent pas leurs joueurs.

Liverpool, cinquième au classement de la Premier League après trois matches, se déplace à Leeds dimanche. Un certain nombre d'autres clubs anglais, dont Manchester City, Manchester United, Chelsea et Leeds, sont également dans l'incertitude. "A l'heure actuelle, ce n'est pas clair. J'espère qu'ils pourront jouer. Nous allons attendre jusqu'à ce samedi, s'il y a des bonnes nouvelles. Nous allons attendre jusqu'à demain pour savoir s'ils peuvent jouer ou non"

Ailleurs en Europe, d'autres clubs ont choisi de laisser au repos leurs internationaux sud-américains après la fenêtre de qualification pour le Mondial-2022 qui s'est achevée dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sous-continent.

Le Paris Saint-Germain affrontera ainsi Clermont, samedi en Ligue 1, sans ses vedettes argentines ou brésiliennes.

"Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar et Leo Messi, pour des raisons de sens commun, ne seront pas dans l'équipe demain", a prévenu vendredi l'entraîneur argentin du PSG Mauricio Pochettino, en conférence de presse.

L'entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, a également décidé de se passer de l'Argentin Paulo Dybala, du Colombien Juan Cuadrado, de l'Uruguayen Rodrigo Bentancur et des Brésilien Danilo et Alex Sandro pour le déplacement à Naples samedi.

"Les joueurs ont fini de jouer à 03h30 du matin (vendredi) et arriveront en Italie à 11h demain (samedi)", a-t-il détaillé.

"Les emmener à Naples alors que nous avons un match mardi (en C1 à Malmö) et qu'ils ont besoin de se reposer à mon avis est insensé. Ils restent à la maison", a expliqué l'entraîneur de 54 ans.